Stiri pe aceeasi tema

- Yossi Barkshtein, angajat al firmei israeliene Black Cube, la care ar fi urmat sa ajunga date confidentiale despre persoane din familia si anturajul Laurei Kovesi, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DIICOT, el fiind condamnat de Tribunalul Bucuresti la 2 ani si 10 luni de inchisoare…

- Madalin Boerica, in varsta de 24 de ani, fotbalist la AS Vointa Belcin din liga a cincea, a jefuit pe data de 2 martie 2018 o casa de pariuri din Craiova cu un pistol de jucarie. Tanarul a fost trimis in judecata pentru talharie, iar Judecatoria Craiova l-a condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare…

- Primarul PSD al comunei Stoina, Ioana Bușe, a fost condamnat, vineri, definitiv, la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare de catre Curtea de Apel Craiova intr-un dosar de corupție. Ioana Bușe a fost trimisa in judecata de catre DNA in 2016, alaturi de un angajat al Primariei Stoina…

- Primarul PSD al orasului Videle, Nicolae Badanoiu, a primit o condamnare de trei ani de inchisoare cu suspendare si interdictia de a mai fi ales in functii publice pentru complicitate la luare de mita. Decizia Tribunalului Teleorman nu este definitiva, condamnarea fiind in prima instanta si putand fi…

- Marin Condescu, fostul presedinte al Clubului Pandurii Targu-Jiu si fost lider sindical, a fost condamnat, joi, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, de catre Curtea de Apel Craiova, decizia fiind definitiva. In prima instanta,…

- Primarul comunei Vladeni, jduetul Dambovita, Marin Calin, a fost condmanat la un an si 11 luni de inchisoare cu executare pentru conflict de interese, dupa ce a semnat documentele care au permis angajarea sotiei sale in primarie, dar si niste acte cu o firma de la care sotia edilului a primit bani.…

- Lovitura grea pentru Foresta Suceava, echipa care se zbate pentru evitarea retrogradarii in Liga 3-a. Francezul Farid Khallaf, unul dintre investitorii echipei, a fost condamnat de Tribunalul București la opt ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infracțional organizat, respectiv pentru savarșitea…

- Primarul comunei prahovene Floresti, Eugen David, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare intr-un dosar de conflict de interese, el fiind acuzat ca a emis dispozitii de plata prin care rude ale acestuia au obtinut in mod direct foloase materiale. Potrivit portalului instantelor de judecata, Judecatoria…