- Un angajat al Penitenciarului Gaesti a fost confirmat, mmiercuri, cu COVID-19. Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a facut anuntul, iar Directia de Sanatate Publica Dambovita a inceput sa efectueze ancheta epidemiologica in acest caz.

- Un angajat din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe a fost confirmat in cursul zilei de marti cu COVID 19, a anuntat MAE.Persoana infectata este singurul contact direct depistat pozitiv ca urmare a anchetei epidemiologice desfasurate in contextul celor doua cazuri comunicate in data de 23…

- Potrivit unor surse apropiate cercetarilor epidemiologice, un angajat ANAF al departamentului Antifrauda a fost confirmat cu Covid-19, relateaza Hotnews. Directia de Sanatate Publica a inceput o ancheta epidemiologica. loading...

- Un alt angajat al TVR a fost confirmat cu coronavirus. Este al doilea caz in cateva zile, dupa ce, la finalul saptamanii trecute, un alt angajat a fost infectat, acesta facand parte din departamentul de stiri, zona tehnica....

- De la o zi la alta, inamicul invizibil COVID-19 lovește instituțiile publice. Astazi, un angajat de la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, a fost confirmat pozitiv. La ora transmiterii acestei știri, s-au luat toate masurile care se impun in astfel de situații. Este in desfașurare…

- Un angajat al Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova a fost confirmat cu coronavirus. El este asimptomatic. Persoanele cu care a intrat in contact au fost testate, rezultatele fiind negative, scrie News.ro Conform celor de la Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), politistul este asimptomatic,…

- Un angajat al Penitenciarului Iasi a fost confirmat pozitiv, vineri, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). Politistul de penitenciare se afla in concediu de odihna din 11 mai, data de la care nu s-a mai prezentat in unitate.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța, miercuri seara, ca un angajat cu atribuții de execuție din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe a fost confirmat in cursul zilei de miercuri ca infectat cu COVID-19.