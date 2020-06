Un al doilea tigru de Sumatra, găsit otrăvit în Indonezia Un al doilea tigru de Sumatra, cel mai probabil otravit, a fost gasit mort in mai putin de o saptamana, au anuntat luni autoritatile indoneziene, o ilustrare a amenintarii pentru aceasta specie protejata care acum numara doar cateva sute de indivizi, relateaza AFP. "Nu am gasit capcane sau rani, asa ca banuim o otravire", a declarat Hadi Sofyan, seful agentiei de protejare a naturii din provincia Aceh Sud, de pe insula Sumatra, care a descoperit cadavrul felinei langa o ferma. El a spus ca este efectuata o autopsie in acest caz. In aceste ultime doua cazuri, tigrii au fost vizati dupa ce au atacat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

