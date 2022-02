Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anuntat ca un soldat a fost ucis in bombardamentele lansate sambata dimineata de separatistii pro-rusi in estul Ucrainei, unde violentele din aceasta saptamana au starnit ingrijorarea ca ar putea fi declansatorul unei actiuni militare rusesti. Armata ucraineana a precizat pe pagina…

- Liderul republicii autoproclamate Donețk din estul Ucrainei a anunțat simbata mobilizarea generala, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Fac apel la concetațenii rezerviști sa se prezinte la birourile de incorporare. Astazi am semnat decretul de mobilizare generala", a declarat Denis Pușilin intr-o inregistrare…

- Separatiștii ruși au anunțat mobilizare generala. Toți barbații intre 18 și 55 de ani din Donețk și Lugansk sunt chemați la arme. Ei au declarat ca se așteapta la un atac militar al Ucrainei in orice moment. Se pare, totuși, ca razboiul dintre Rusia și Ucraina va incepe, chiar daca cu toții speram intr-o…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…