Un al doilea pompier şi-a pierdut viaţa în incendiul din nordul Californiei Un al doilea pompier si-a pierdut viata in incendiul din apropierea orasului Redding, in nordul Californiei, a precizat vineri pentru AFP un purtator de cuvant al serviciului de pompieri Calfire. ''Doi pompieri au murit in incendiul 'Carr'. Soferul unui buldozer a murit ieri dupa-amiaza (joi, n.red.), iar un pompier din orasul Redding, in timpul serii'', a precizat sursa amintita, fara a oferi detalii. Autoritatile anuntasera, cu cateva ore inainte, decesul operatorului buldozerului, adaugand ca incendiul denumit "Carr" a traversat joi seara un curs de apa si a cuprins… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit intr-un violent incendiu de padure in nordul Californiei, care a provocat si evacuari, au anuntat vineri autoritatile, citate de AFP. Incendiul, denumit "Carr", a lovit orasul Redding si a traversat joi seara un curs de apa. Acesta a ramas in mare parte in afara controlului pompierilor.…

- O persoana a murit intr-un violent incendiu de padure in nordul Californiei, care a provocat si evacuari, au anuntat vineri autoritatile, citate de AFP. Incendiul, denumit "Carr", a lovit orasul Redding si a traversat joi seara un curs de apa. Acesta a ramas in mare parte in afara controlului…

- Doua sacoșe pline cu lire sterline au fost gasite de polițiști intr-o mașina care s-a rasturnat, in timpul nopții de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din județul Dambovița. Șoferul, care era singur in mașina, a murit in urma accidentului, potrivit Mediafax. Potrivit polițiștilor,…

- Accident grav pe DN6 intre Caransebes si Baile Herculane. O femeie a murit pe loc iar sotul ei este in stare grava la spital in urma unui accident petrecut marti intre localitatile Cornea si Plugova, anunta jurnalistii de la caransebes.ro. Sursa citata precizeaza ca, conform politistilor, accidentul…

- Iți sfașie inima! Vezi cum a reacționat femeia care a aflat ca soțul și cei patru copii au murit in urma unui accident rutier!foto Viața unei familii a fost curmata in urma unui accident teribil. Singura supraviețuitoare este soția barbatului, care este sfașiata de durere, dupa ce a aflat ca soțul și…

- Un cumplit accident de circulație produs vineri-seara în județul Olt, în care doua autoturisme au fost implicate, a fost transmis live pe Facebook de catre unul dintre pasageri. Șoferul care a provocat accidentul se afla sub influența alcoolului, au stabilit polițiștii. Acesta,…

- Un sofer de TIR si cel de rezerva, ambii de nationalitate romana, au murit intr-un accident produs pe autostrada A9, din Austria, in apropiere de Inzersdorf im Kremstal. Accidentul s-a produs dupa ce doi șoferi de origine sarba și-au oprit autovehicolele de mare tonaj pe autostrada din cauza unor probleme…

- Padurea Rosie de la Cernobîl a luat foc. Incendiul a cuprins rapid 10 hectare de vegetatie. Peste 100 de pompieri au încercat sa stinga focul, dar eforturile lor nu au avut succes. Flacarile au pornit de la iarba uscata, apoi s-au extins si la copacii din Padurea Rosie, unul…