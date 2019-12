Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu a postat, luni dimineața, un mesaj pe Facebook in care mulțumește romanilor care au ieșit la vot. Președintele Camerei Deputaților face o scurta analiza a rezultatelor obținute de partidul pe care il reprezinta, pe care le considera dezastruoas. „Felicitari tuturor…

- Liderul PSD Buzau a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care ii invita pe buzoieni la vot. „Duminica avem șansa sa demonstram din nou ca PSD este și va ramane cel mai puternic partid din Romania! Iar acest lucru este posibil doar daca mergem cu toții la vot și alegem Viorica Dancila! Avem…

- Liderul USR Dan Barna a declarat luni, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a clasat al treilea in alegerile prezidentiale, ca isi asuma responsabilitatea pentru neatingerea obiectivului ”tur 2 fara PSD”, recomandand simpatizantilor sustinerea lui Klaus Iohannis in turul al doilea. El a anuntat…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs, duminica seara, in judetul Vrancea. Acesta este al doilea seism inregistrat duminica in Romania, dupa cel din judetul Buzau, care a avut magnitudinea de 4,1 pe Richter, informeaza News.ro.Citește și: Moarte SUSPECTA! Barbat gasit…

