Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informații militare ucrainene au declarat marți, 8 martie, ca forțele Kievului au ucis un general rus in apropierea orașului asediat Harkov. Este vorba de al doilea comandant rus de grad inalt care a murit in timpul invaziei. Genaralul-maior Vitali Gherasimov, șef de stat-major și primul…

- Bombardamentele continua pentru a opta zi in mai multe zone din Ucraina, ținta fiind principalele orașe. In continuare, Ucraina rezista. Explozii masive au fost auzite la Kiev in jurul orei 4 a.m., ora locala. Imaginile postate pe rețelele de socializare au aratat o explozie luminand cerul nopți, conform…

- Ministerul ucrainean al Sanatații a facut public ultimul bilanț dupa 5 zile de cand Rusia a invadat teritoriul Ucrainei.De la 24 februarie, cand a inceput invazia militara a Rusiei, in Ucraina au murit 352 de civili, intre care și 16 copii.De asemenea, numarul civililor raniți a ajuns la 2.040, printre…

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti, 22 februarie, secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. 39; 39;Toate indiciile arata…

- O mare ceața diplomatica inconjoara criza din Ucraina. Kremlinul a estimat, luni, 21 februarie, ca este „prematur” sa se vorbeasca despre un summit al președinților Vladimir Putin și Joe Biden, anunțat de Franța pentru a dezamorsa criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei și pericolul unei invazii ruse…

- Rusia ar putea desfasura un ''evantai larg'' de acte violente contra Ucrainei, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a subliniat insa ca ramane deschisa posibilitatea negocierilor si a convorbirilor de pace, informeaza AFP. Intr-o conferinta organizata de grupul…

- Rusia ar putea incerca sa ocupe orașul industrial Harkiv daca va intreprinde acțiuni militare in Ucraina, iar acesta ar fi inceputul unui „razboi la scara larga”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru Washington Post, relateaza Reuters. Rusia are zeci de mii de militari…

- Serviciile secrete ruse pregatesc provocari in Transnistria, o regiune separatista din estul Republicii Moldova, pentru a le pune in carca Ucrainei, au declarat vineri serviciile secrete militare ucrainene.