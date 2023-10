Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de trecere ade la Rafah, care leaga Egiptul de Fasia Gaza, a fost deschis duminica pentru a doua zi consecutiv pentru a permite intrarea a 17 camioane incarcate cu ajutoare umanitare, relateaza presa locala.

- Așa cum se știe, in ultimele doua zile, zeci de camioane incarcate cu ajutor umanitar așteapta in Egipt, aproape de frontiera cu Fașia Gaza. Dupa acordul dat de Israel, Egiptul urmeaza sa permita vineri trecerea a maximum 20 de camioane, data fiind degradarea foarte rapida a situației in teritoriul…

- Cincizeci de cetațeni moldoveni din Fașia Gaza au cerut asistența, inclusiv evacuarea, din cei aproximativ 100-120 de cetațeni inregistrați in aceasta zona, anunța reprezentanții Guvernului republicii Moldova.

- Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Egipt si Gaza, se va deschide luni la ora 09:00 (06.00 GMT), a anuntat NBC News, citand un oficial palestinian, noteaza The Guardian, informeaza News.ro.Citand o sursa de securitate, ABC News a relatat ca punctul de trecere va fi deschis luni pentru cateva…

- Egiptul discuta cu mai multe țari planuri de a oferi ajutor umanitar in Gaza in condițiile unei incetari limitate a focului, anunța surse de securitate, potrivit Reuters.Egiptul a discutat cu SUA și cu alte țari planuri de a furniza ajutor umanitar pentru Fașia Gaza, au declarat miercuri doua surse…

- Israel a informat Egiptul ca va bombarda orice convoi de camioane potențiale care se indreapta din Egipt spre Gaza cu ajutor umanitar.Organizația de știri Israel 12 a relatat ca țara a avertizat Egiptul sa nu ajute Palestina, conform Al Jazeera. "In cazul in care aduceți provizii, vom bombarda…