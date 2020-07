Un al doilea angajat al Penitenciarului Rahova a fost diagnosticat cu COVID-19

”Va informam ca un al doilea angajat al Penitenciarului Bucuresti-Rahova a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul administrativ si este contact al cazului comunicat in data de 16.07.2020”, a transmis vineri Administrația Naționala a Penitenciarelor printr-un comiuncat de presa. Administratia locului de detinere implementeaza, in […]