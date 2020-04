Austrian Airlines (AUA) este in negocieri cu Guvernul privind un ajutor de stat pentru a salva locurile de munca si a pastra Viena ca hub de transfer pentru zborurile pe distante lungi, a anuntat miercuri compania aeriana austriaca, adaugand ca discutiile sunt in stadiu preliminar si ar putea dura cateva saptamani, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Austrian Airlines, o filiala a grupului german Lufthansa, a indicat ca ar putea avea loc concedieri. Lufthansa, care a inchis operatorul low-cost Germanwings, a redus numarul zborurilor si programul de lucru, in incercarea de a face fata unei…