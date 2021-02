Stiri pe aceeasi tema

- Un aisberg urias, care pluteste in deriva in Atlanticul de Sud, s-a fragmentat in mai multe bucati la trei ani si jumatate dupa formarea sa, au anuntat miercuri specialistii de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), care monitorizeaza traseul acestui colos din gheata cu ajutorul satelitilor, informeaza…

- Cel mai mare aisberg din lume, denumit A-68a, se afla probabil la cateva zile de ciocnirea de insula Georgia de Sud, un sanctuar pentru numeroase specii de animale antarctice, iar Marea Britanie va trimite doua drone submarine pentru a inregistra aceasta ciocnire, conform unui anunt facut de British…

- Un iceberg uriaș se indereapta spre o insula indepartata din Atlanticul de Sud, unde milioane de pinguini din unele dintre cele mai mari colonii de pe planeta traiesc in mijlocul unui mediu curat și unde se afla doar o mina de oameni, relateaza CNN. Insula South Georgia, teritoriu al Regatului Unit,…

- Un aisberg gigantic din Atlanticul de Sud se indreapta spre o insula cu fauna bogata pe care ar putea-o devasta. E pus in pericol un intreg ecosistem in care traiesc, deocamdata liniștiți, pinguini, foci și albatroși.

- Cel mai mare aisberg din lume ar putea lovi o insula indepartata din Atlanticul de Sud, punand in pericol miile de pinguini si foci care traiesc in acel loc si care nu se vor mai putea hrani corespunzator, au avertizat oamenii de stiinta, relateaza joi AFP, potrivit AGERPRES.Incalzirea globala…