Stiri pe aceeasi tema

- Un iceberg uriaș, de cinci ori mai intins decat Bucureștiul, s-a desprins de Antarctica, in apropierea unei stații de cercetare britanice. Masoara 1.270 de kilometri patrați și are o grosime de 150 de metri.

- Un bloc de gheata cu o suprafata de 1.270 kilometri patrati, de marimea oraselor Paris sau Londra, s-a desprins din Antarctica. Ghețarul plutește acum in deriva, in sudul Oceanului Atlantic. Desprinderea a inceput prin fisuri, inca de acum 10 ani.

- Un aisberg de marimea oraselor Paris sau Londra s-a desprins din Antarctica, nu departe de o statie de cercetare britanica care se temea de mult de evenimente de acest gen in zona, au declarat oameni de stiinta britanici, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Blocul de gheata, care masoara aproape…

- Un roman, șofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei. Autorul este, cel mai probabil, clientul care il solicitase pentru o cursa printr-o aplicație mobila, care este cautat acum de poliție.

- Cea mai ingusta casa din Londra, care are doar 1,7 metri lațime, este de vanzare pentru mai mult de 1.000.000 de euro, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Locuința este situata in cartierul Shepherd’s Bush și a fost la origine un magazin de palarii, cu depozite pentru marfuri și locuințe la etajele…

- ”Este inaceptabil ca acest calendar al livrarilor sa fie redus la o fractiune”, la ”un sfert din ceea ce urma sa ni se livreze” in primul trimestru, declara acest oficial. Contractul semnat prevede ca AstraZeneca sa mobilizeze patru instalatii - dintre care doua in Regatul Unit in vedeea producerii…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa negocieze reglementarile în domeniul financiar în cadrul unui forum similar cu cel stabilit în relatia cu Statele Unite, iar eventualul acces al firmelor britanice va fi acordat în functie de rezultat, anunta un membru al Comisiei…

- Imagini incredibile au fost surprinse in Londra in urma cu cateva zile. Cațiva romani au scos din portbagajul unei mașini un porc taiat cu care au defilat pe strazile capitalei din Marea Britanie. Momentul a fost publicat pe rețelele de socializare, scrie libertatea.ro.