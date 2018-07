Stiri pe aceeasi tema

- Un aisberg de 100 de metri inaltime aflat in deriva ameninta coastele insulei Groenlanda, iar autoritatile locale au inceput vineri evacuarea persoanelor care traiesc in apropierea tarmului, relateaza AFP. Politia din Groenlanda le-a cerut imperativ locuitorilor de pe insula Innarsuit ale caror case…

- O echipa de oameni de stiinta a reusit sa surprinda un moment rar: desprinderea unui aisberg lung de 6 kilometri de Groenlanda. Evenimentul a avut loc pe 22 iunie si nu a durat mai mult de 30 de minute. Jumatate de ora in care peisajul din zona s-a schimbat drastic. Inregistrarea facuta publica de oamenii…

- Situri culturale din Danemarca si Germania au fost inscrise in Patrimoniul Mondial al UNESCO, a anuntat sambata Comitetul acestui for, intrunit la Manama, scrie News.ro.Terenurile de vanatoare inuite Aasivissuit-Nipisat din Groenlanda (Danemarca), localizate in interiorul Cercului Arctic in…

- Regatul Danemarcei tremura de frica deoarece dupa doua secole risca sa piarda 98% din teritoriu și anume Groenlanda, care pana acum cațiva ani era o povara economica, dar care din momentul in care regiunea arctica in curs de dizolvare s-a transformat intr-o regiune disputata de marile puteri ale lumii,…