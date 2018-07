Un aisberg de 100 de metri înălţime ameninţă coastele Groenlandei Un aisberg de 100 de metri inaltime aflat in deriva ameninta coastele insulei Groenlanda, iar autoritatile locale au inceput vineri evacuarea persoanelor care traiesc in apropierea tarmului, relateaza AFP. Politia din Groenlanda le-a cerut imperativ locuitorilor de pe insula Innarsuit ale caror case sunt situate pe coaste sa se indeparteze, de teama inundatiilor care s-ar putea produce daca blocul de gheata se rupe. "Ne temem de o separare a aisbergului, care poate provoca o inundatie in zona", a declarat vineri Lina Davidsen, sefa de securitate in cadrul politiei din Groenlanda, vineri, agentiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

