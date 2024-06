Stiri pe aceeasi tema

- Un incident cu un avion Boeing implicat a avut loc pe ruta Heathrow- San Francisco. Parbrizul aeronavei s-a crapat la peste 12.000 de metri altitudine. Dupa trei ore de la decolare, avionul a trebuit sa se intoarca inapoi in Marea Britanie. Piloții și-au pastrat calmul Crapatura in parbriz a șocat echipajul…

- Un avion de tip Boeing 737-800 apartinand companiei americane American Airlines a fost luat de vant in timp ce pasagerii asteptau sa urce la bordul acestuia, pe Aeroportul International Fort Worth, in Texas.

- Patru dintre cele mai importante companii aeriene au implementat recent o regula riguroasa referitoare la imbracaminte pentru pasageri, menținandu-și dreptul de a refuza imbarcarea acestora in avion daca nu respecta aceste restricții.

- Un alt incident grav cu un un avion Boeing a avut loc in Statele Unite. Carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul decolarii și a lovit flapsul unei aripi. Avionul a revenit in siguranta pe aeroportul international din Denver, Colorado, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. {{740593}}…

- Cursa Tarom care trebuia sa ajunga in Romania din Bruxelles a intampinat dificultați la decolare și a fost amanata joi seara. Aeronava, cu numele „Alexandru Ioan Cuza”, un Boeing 737-800 NG, a oprit brusc chiar inainte de decolare, conform informațiilor de la news.ro. Printre pasagerii afectați se numara…

- Cursa Tarom cu destinația București a fost așadar amanata, dupa ce aeronava s-a oprit chiar inainte de decolare iar pasagerii au fost debarcați. Conform primelor informații, la bordul aeronavei se afla Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO. Cursa Tarom in care se afla Mircea Geoana alaturi…