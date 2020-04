Un agricultor din Țăndărei se luptă cu statul român, în instanță, ca să-și poată lucra pământul Un fermier a dat statul in judecata pentru ca, din cauza carantinei, nu iși poate lucra terenurile agricole. Acesta a solicitat, printr-o acțiune in instanța, dreptul de a parasi locuința astfel incat sa-și lucreze suprafețele pe care le deține. Procesul este deja la Curtea de Apel București, dupa ce Tribunalul Ialomița a respins acțiunea cu […] The post Un agricultor din Țandarei se lupta cu statul roman, in instanța, ca sa-și poata lucra pamantul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

