- Un fermier din Plesoiu, judetul Olt, care are o traditie in familie de peste jumatate de secol in cultivarea legumelor, vrea sa dea tomatele, ardeiul si vinetele pe strugurii obtinuti in solar.

- Momente dramatice, joi dupa-amiaza, 30 iunie 2022, in judetul Olt, pompierii ISU intervenind pentru salvarea unei femei dintr-o fantana adanca de 10 metri, cu un diametru de aproximativ 40 centimetri.

- Numerosi elevi au fost trecuti prin liceu fara ca materia sa se „prinda" de ei. Tinerii de la clase de matematica-fizica au reusit sa ia note sub cinci exact la materia principala de studiu. Newsweek a atras atentia si anul trecut despre o practica ce se intalneste in multe judete ale Romaniei. Timp…

- Ciocan Cristian Eugen din comuna Rotunda, județul Olt, a pus pe picioare o afacere de familie cu ulei de floarea-soarelui presat la rece. Cultiva in jur de 250 hectare, din care 70 ha cu floarea-soarelui și 30 ha cu floarea-soarelui high oleic pentru ulei ale carei semințe conțin cu 10% mai multe vitamine…

- Un barbat de 37 de ani care nu are permis de conducere a fost urmarit de polițiști peste 25 de kilometri in noaptea de luni spre marți dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii. Acesta s-a oprit cu mașina intr-o casa.

- Cete de calusari vor juca traditionalul dans popular barbatesc, duminica, de Rusalii, in mai multe localitati din Olt, unde sunt organizate festivaluri de calus pentru pastrarea si valorificarea traditiei calusaresti din judet, potrivit profesorului Ilie Braileanu, directorul Palatului Copiilor Slatina.…

- Zeci de solarii cu legume din comuna Gradinari au fost afectate de furtuna in noaptea precedenta, fiind rupt invelisul din folie si in unele cazuri fiind doborata si structura acestor constructii, potrivit presedintelui Sindicatului Producatorilor Agricoli (SPA) Olt, Ion Paunel. Fii la curent…

- Doi tineri de 17 si 21 de ani sunt cautati, sambata dupa-amiaza, in apele unei balti excavate, cu adancimea de patru metri, in localitatea Ionesti, judetul Valcea. Acolo au fost solicitati si scafandrii de la ISU Olt, cei de la ISU Valcea fiind plecati in misiune in Arges.Cei doi au fost gasiti, dar…