- Aflat in contingentul de paza a presedintelui Statelor Unite ale Americii, un agent al Secret Service a incetat din viata, dupa ce a suferit un atac vascular cerebral. Barbatul a decedat in timpul vizitei presedintelui Donald Trump in Scotia, la terenul de golf de la Turnberry.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa, preia Agerpres.Trump…

- "Sunt incantat sa anunt ca presedintele Donald Trump va vizita Marea Britanie pe 13 iulie si va avea discutii cu premierul Theresa May", a transmis Kim Darroch prin Twitter.Guvernul de la Londra a confirmat vizita liderului american, care cel mai probabil va fi una "de lucru"."Presedintele…

- (Adauga detalii) Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie in luna iulie, afirma surse politice citate de postul tv Sky News. Beth Rigby, corespondentul pe teme politice al postului Sky News, a aflat ca Donald Trump urmeaza sa efectueze…

- Matt Campbell, 29 de ani, vedeta a concursului britanic Masterchef, a murit la spital, dupa ce s-a prabușit în timpul unui maraton. Acesta s-a înscris în cursa în memoria tatalui sau, mort în urma cu 18 ani. Matt fusese semifinalist la Masterchef în decembrie…