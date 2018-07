Stiri pe aceeasi tema

- agent al Secret Service care a suferit un atac vascular cerebral in timpul vizitei presedintelui Donald Trump la terenul de golf de la Turnberry a murit, relateaza miercuri Press Association. Agentul, un barbat cu 19 ani de experienta in serviciu, se afla in Scotia in contingentul de paza a presedintelui…

- Viitorii regi ai Angliei, respectiv Prințul Charles și Prințul William, au refuzat cu vehemența sa-l intalneasca pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, in timpul vizitei acestuia in Marea Britanie. Doar Regina Elisabeta a fost cea care l-a intampinat, iar acum sigur regreta… Trump…

- Mii de oameni au protestat pe strazile din Edinburgh, dar si in apropierea statiunii de golf unde Donald Trump isi petrece weekendul. Liderul american se afla in Turnberry, pe coasta Ayrshire, unde sambata a participat la o partida de golf.

- Donald Trump (72) si sotia sa Melania Trump (48 de ani) au ajuns joi la Londra, in prima vizita oficiala in Marea Britanie de la castigarea alegerilor prezidentiale. Prima Doamna a atras atentia prin alegerea vestimentatiei, fiind asemanata cu Belle din „Frumoasa si Bestia“.

- Un balon dirijabil gigantic reprezentandu-l pe Donald Trump intr-un scutec pentru copii va survola Londra in timpul vizitei presedintelui american prevazuta pentru vinerea viitoare, in urma autorizatiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan, informeaza joi AFP, conform agerpres. Balonul…

- Melania Trump a atras joi atentia dupa ce a imbracat o jacheta a carui mesaj a atras furia internautilor si o reactie a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Melania a vizitat un centru de retinere a copiilor imigranti de la granita din Texas, relateaza Daily Mail.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…