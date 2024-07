Un agent imobiliar a găsit soluția de a scăpa de dobânda la dobândă impusă de bănci Agentul imobiliar Șerban Trambițașu a gasit o metoda ingenioasa pentru a ajuta clienții sa evite dobanzile mari impuse de banci pe durata creditelor pe termen lung. Trambițașu a explicat recent cum un client al sau, a luat un credit de 100.000 de euro și s-a confruntat cu o prima rata lunara de 4.500 de lei, […] The post Un agent imobiliar a gasit soluția de a scapa de dobanda la dobanda impusa de banci appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii are solutii legale pentru clarificarea situatiei juridice a Palatului Reginei Maria din Mamaia. Primaria Constanta a initiat un proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemptiune pentru cumpararea terenului aferent edificiului, a anuntat ministrul Raluca Turcan. Raluca…

- Cei care sunt nemultumiti ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu face pasi mai hotarati pentru scaderea dobanzii de politica monetara si implicit spre ieftinirea creditelor ar trebui sa arunce o privire spre vecinii nostri din Ungaria. Vecinii nostri au ajuns sa aiba o dobanda de referinta la fel ca…

- Guvernul, instituțiile responsabile și reprezentanții producatorilor, distribuitorilor și furnizorilor de energie vor definitiva planul ce va include masuri imediate și pe termen mediu care sa asigure energia necesara consumului cetațenilor și economiei, se spune intr-un comunicat de presa. ”Este nevoie…

- Romania este binecuvantata cu o diversitate de peisaje naturale care ofera ragaz și frumusețe in fața zilelor toride de vara. Daca vrei sa te ascunzi de caldura insuportabila, iata cinci locuri unde te poți refugia și bucura de racoare, peisaje spectaculoase și activitați relaxante. 1. Lacul Sfanta…

- Doza de Normalitate: Aveți un credit ipotecar sau imobiliar? Aflați cum puteți scapa mult mai repede de el, cu costuri rezonabile Salut! Azi lasam puțin politica sa se odihneasca și vreau sa va invaț ceva mult mai util. Ma rog, nu pe toți, pentru ca știu ca Alba24.ro are cei mai deștepți cititori dar…

- Companiile de tehnologie caștiga teren rapid in toata lumea și schimba radical toate sectoarele pieței muncii. In viitor, exista posibilitatea ca roboții sa preia funcțiile de conducere in banci, o perspectiva care ridica ingrijorari globale cu privire la amenințarea tehnologica asupra locurilor de…

- In Japonia, a fost lansata o lingura care funcționeaza cu baterii și care imbunatațește gustul sarat al alimentelor cu conținut scazut de sodiu, fara a fi nevoie de a adauga sare. Lingura este din plastic și metal și este destinata persoanelor care nu reușesc sa scada consumul de sare. Ea cantarește…

- Hagag din Israel semneaza cu antrenorul Cosmin Olaroiu și preia proiectul rezidențial Obor Est Residence. Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, parte a Hagag Group din Israel preia de la antrenorul roma de fotbal Cosmin Olaroiu și de la partenera sa de afaceri proiectul rezidențial Obor…