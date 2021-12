Un agent DGA a lucrat sub acoperire ca șofer de TIR pentru a…

Un ofiter DGA (Direcția Generala Anticorupție) a dat mai multe examene pentru atestatul de șofer profesionist și a lucrat luni de zile, sub acoperire, ca șofer de TIR la o firma de transporturi. Astfel, DGA a reușit sa stranga informații despre corupția de la nivelul Poliției de Frontiera Bihor. Este vorba despre 6 agenti ai Politiei de Frontiera. Desi aveau informații ca primeau șpagi, anchetatorii trebuiau sa dovedeasca faptele. Pentru asta, un ofiter DGA a lucrat ca investigator sub acoperire si, sub un nume de cod, a dat examene și a lucrat luni de zile la o firma de transporturi. La inceputul…