Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane, printre care și trei copii, unul de doar un an, au ajuns la spital, luni, in urma unui accident petrecut pe drumul național DN 2, in județul Bacau, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Polițiștii au stabilit ca vinovat de producerea accidentului ar fi un pensionar, care a patruns…

- Agent șef principal de poliție Pricopie Ion, de la Poliția Orașului Baraolt este eroul zilei. Duminica, in timp ce se afla in serviciu in zona de restricționare a traficului rutier pe DJ 131A, acesta a observat cum o caprioara adulta a reușit sa iasa din apa involburata, insa puiul sau, ramas in urma,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Vrancea, care au efectuat miercuri mai multe perchezitii domiciliare, precum si actiuni de control pe linia mentinerii ordinii publice, au pus in executare sapte mandate de aducere si au aplicat sanctiuni contraventionale de peste 77.000…

- Una dintre caprioarele aciuate in padurea Crang a ajuns azi-noapte pe strazile orasului, fugarita probabil de maidanezi. Marti dimineata, a fost vazuta de un cetatean in zona Muzeului Judetean Buzau care a sunat la dispeceratul Politiei Locale.

- CHIȘINAU, 25 mai — Sputnik. Un fost ofițer de investigație a fost deferit Justiției pentru trafic de influența, a anunțat Serviciul Informare și Comunicare cu mass-media al Procuraturii Anticorupție într-un comunicat de presa. © Sputnik / Rodion Proca Femei și copii, agresați in…

- Un pui de caprioara ajuns intr-un baraj, langa Fagaras, a fost salvat de catre pompieri cu barca pneumatica. Astfel, pompierii fagarașeni au avut, joi, o interventie mai putin obisnuita. Ei au reușit sa scoata din apa un pui de caprioara care a ajuns in barajul de la Voila. Pompierii au ajuns la puiul…

- Infracțiuni la regimul rutierLa data de 16 aprilie a.c., ora 11.45, polițiștii Secției de Poliție 5 Cotești au oprit in trafic un barbat in varsta de 37 ani, din comuna Poiana Cristei, jud. Vrancea, in timp ce conducea un autoturism pe DC 148 A, pe raza satului Budești, comuna Cotești.…

- Un șofer al Societații de Transport Public Timișoara, care conducea un autobuz plin cu calatori, a fost prins beat la volan. Barbatul de 57 de ani a fost dus la spital și s-a ales cu dosar penal. Incidentul s-a petrecut luni, pe strada Gheorghe Adam, din Timișoara. Barbatul se afla la volanul unui autobuz…