- Un agent principal al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Alba a fost arestat preventiv de Judecatoria Alba Iulia, el fiind acuzat ca si-ar fi violat fiul, in varsta de cinci ani.Agentul a fost mai intai retinut de politisti, in cursul zilei miercuri, 23 martie, iar joi a fost arestat preventiv,…

- Tanarul in varsta de 28 de ani din municipiul Giurgiu care a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor si a lovit cu masina autospeciala de politie, iar la cercetari a reiesit ca avea o alcoolemie de 0,84 miligrame la litru, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres. Fii…

- Autoritațile din Capitala au intrat in alerta, dupa ce un barbat a sunat la 112 și amenințat ca impușca un polițist, daca agentul care a ucis-o pe Raisa Nicoleta nu va fi arestat. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București- Poliția sectorului 6 face verificari și cerceteaza cazul pentru a…

- Noi detalii surprinzatoare si socante au iesit la suprafata in cazul politistului care a ucis o fetita pe trecerea de pietoni si a bagat in spital o prietena a acesteia. Agentul nu este absolvent al vreunei școli de poliție, nici al Academiei, ci a ajuns in poliție prin incadrare din sursa externa.…