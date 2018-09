Stiri pe aceeasi tema

- Un politist constantean a fost grav ranit, duminica, dupa ce a intrat cu masina de serviciu intr-un copac, in timp ce se deplasa la o interventie. Pentru scoaterea sa din autoturism a fost nevoie de un echipaj de descarcerare.

- Un politist a fost duminica grav ranit dupa ce, in timp ce conducea masina de serviciu pentru a merge la o interventie, a pierdut controlul directiei, intr-o curba pe DJ 223, si a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta. …

- Un agent de politie din municipiul Motru, judetul Gorj, a fost fotografiat in timp ce dormea in masina de serviciu. Imaginile au fost postate pe Facebook, dupa care la nivelul Inspectoratului de Politie al judetului Gorj a fost declansata o ancheta.

- Un polițist din localitatea Ghidici, județul Dolj, in varsta de 29 de ani, a murit, marți dupa-amiaza, dupa ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea drumului. Omul legii se grabea sa ajunga la serviciu, iar in zona ploua abundent. Potrivit unei informari a…

- Accident violent in raionul Sangerei. O persoana a fost transportata la spital dupa ce mașina cu care se deplasau a intrat intr-un copac. Accidentul a avut loc ieri in apropiere de localitatea Dobrogea Noua.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a unui agent de politie pentru luare de mita, cinci infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, precum si pentru fals intelectual si uz de fals. Anchetatorii au stabilit…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in care a fost implicat un autoturism care a lovit un stalp pe raza localitatii Crasna. Apelantul sesiza faptul ca in urma impactului din cei 4 ocupanti ai autovehiculului au rezultat 3 victime. La fata locului se deplaseaza o autospeciala…

- Sukhwinder Singh este un barbat in varsta de 41 de ani, care s-a predat de buna voie la poliție. Barbatul și-a parcat mașina in fața secției și le-a marturisit ofițerilor ca a comis o...