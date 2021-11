Un agent de pază al unui supermarket a murit în timp ce încerca să prindă un hoț Un agent de paza al unui supermarket din București a murit incercand sa prinda un hoț. Talharul incerca sa iasa dintr-un magazin din Sectorul 2 cu produse pe care nu le platise. Cand agentul i-a atras atenția, suspectul a fugit. Paznicul l-a urmarit, insa s-a impiedicat și s-a lovit la cap. Medicii ajunși la fața locului au incercat sa-l resusciteze, dar nu au reușit. Polițiștii l-au prins pe barbatul care furase din magazin și l-au dus la audieri. The post Un agent de paza al unui supermarket a murit in timp ce incerca sa prinda un hoț appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

