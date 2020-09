Agresorul a fost condamnat la plata unei amenzi consistente pentru un incident violent petrecut in mai 2017. Victima a incasat un genunchi in stomac și un pumn in fața. Totul s-a petrecut in mai 2017, in Codlea, județul Brașov, cand doi soți care-și facusera cumparaturile la hypermarket au fost opriți la ieșire de paznici, scrie Adevarul. Aceștia au cerut verificarea poșetei doamnei, care avea inauntru o sticla de suc inceputa.Femeia a spus ca luase bautura racoritoare din alt magazin, iar agenții de paza nu au crezut-o. S-a trecut la jigniri, iar unul dintre ei l-a lovit brutal pe soțul femeii,…