- Un tanar agent operativ al structurii de intervenție, Alexandru-Cristian Dreghici, in varsta de numai 31 de ani, și-a pierdut viața in mod tragic. Tanarul agent a decedat chiar in momentul in care ieșea din tura sa de serviciu.

- Cum s-a terminat tentativa de evadare a unor deținuți din Penitenciarul Aiud. Planul de scapare inspirat dintr-un serial celebru Dosarul in care doi deținuți ai Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud au vrut sa evadeze, a inaintat in instanța. Deși fapta s-a petrecut in urma cu mai bine de trei ani,…

- O parte dintre deținuții Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud care iși continua studiile vor primi bursa de merit din partea Ministerului Educației. Este vorba despre deținuții care sunt inchiși la Aiud și care au dorit sa continue școala. In total, la inchisoarea din Aiud, in luna septembrie au…