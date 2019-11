Un barbat de 33 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea infractiunilor de act sexual cu un minor si pornografie infantila printr-un sistem informatic. Barbatul era angajat ca agent de ordine publica in cadrul Sectiei 5 Craiova. In prezent acesta si-a incetat raporturile de serviciu cu unitatea din care facea parte, prin depunerea demisiei. Ultima testare psihologica la care acesta a fost supus a avut loc in primavara acestui an. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova , sub coordonarea unui procuror DIICOT, au dispus pe 30 octombrie…