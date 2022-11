Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal federal american din Cincinnati l-a condamnat miercuri pe un cetatean chinez la 20 de ani de inchisoare, dupa ce acesta a fost gasit vinovat anul trecut de complot pentru furt de secrete comerciale de la mai multe companii americane din domeniul aerospatial si al aviatiei, a anuntat Departamentul…

- FBI și Departamentul de Justiție al SUA au anunțat trei anchete pentru tentative de spionaj in favoarea Chinei, 13 persoane de cetațeanie chineza fiind implicate, 11 dintre acestea fiind catalogați ca fiind ofițeri de informații ai autoritaților de la Beijing. Potrivit CNN, ancheta are in centru compania…

- Narcotraficantul columbian Daniel Rendon Herrera, cunoscut sub numele de "Don Mario", a fost condamnat luni la New York la 35 de ani de inchisoare si plata a peste 45 de milioane de dolari, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA, citat marti de France Presse. Fii la curent cu cele mai…

- Vadim Benyatov, fost bancher la Credit Suisse Group AG, care in 2006 a fost arestat in Romania si ulterior condamnat in dosarul privatizarilor strategice, spera ca un tribunal de apel de la Londra ii va permite sa isi reia actiunea prin care cere despagubiri in valoare de 86 de milioane dolari.

- Un fost maior al armatei americane si sotia sa, anestezist, au fost acuzati penal ca ar fi complotat sa dezvaluie Rusiei informatii extrem de sensibile referitoare la asistenta medicala oferita pacientilor militari, a anuntat, joi, Departamentul de Justitie al Statelor Unite, relateaza The Guardian.…

- Un fost europarlamentar ungar de extrema dreapta a fost condamnat la inchisoare de Curtea Suprema a Ungariei pentru fapte de spionaj in folosul Moscovei, unde locuieste in prezent. Bela Kovacs este acuzat ca a lucrat "pentru interesele Rusiei si pentru a slabi politica UE intre 2012 si 2014".

- Fu Zhenghua, fost ministru chinez al Justiției a fost condamnat, joi, la moarte cu suspendare timp de doi ani pentru corupție, a transmis un tribunal, o pedeapsa care va fi schimbata in inchisoare pe viața.

