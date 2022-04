Stiri pe aceeasi tema

- Angajatul unui penitenciar de maxima siguranța din Arad, a fost depistat, ieri dimineața, in timp ce incerca sa introduca in unitate o substanța susceptibila ca ar fi psihotropa.Descoperirea a fost facuta la controlul corporal la care sunt supuși toți angajații penitenciarului, la intrarea in tura.…

- Un avion de lupta MIG 21 Lancer, care a decolat, marti, de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, a primit un semnal de la bord ca trenul de aterizare nu s-ar fi inchis complet. Aeronava a revenit imediat pentru aterizare. Seful Directiei Informare si Relatii Publice din cadrul Ministerului Apararii Nationale,…

- Un politist din Cluj a fost prins in timp ce fura dintr-un magazin de bricolaj, chiar in timp ce purta uniforma de serviciu. El a fost retinut pentru 24 de ore. Politistul a fost vazut pe camerele de supraveghere de catre agentii de securitate din cadrul magazinului de bricolaj din Cluj-Napoca. Acesta…

- Dupa ce marți a uitat sa abroge prevederile legate de carantina, deși a decis ca restricțiile anti-COVID sa fie complet ridicate pe teritoriul național și a fost nevoie de o ședința urgenta a CNSU pentru asta, miercuri Guvernul a revenit și in privința formularului digital PLF de intrare in Romania.…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la 20 de adrese din județele Timiș și Gorj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Potrivit Poliției Romane, persoanele respective sunt banuite ca ar fi distribuit amfetamina, MDMA și cannabis, in județul Timiș. 16 persoane vor fi conduse…

- Un barbat de 72 de ani din orasul Cugir, care locuia singur, a murit inghetat in propria locuinta, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. “O echipa operativa de cercetare a efectuat investigatii, iar din primele cercetari a rezultat ca barbatul, care locuia singur, nu ar fi…

- Omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie a fost dat in urmarire de catre Politia Romana, dupa ce Curtea de Apel Brasov l-a condamnat la 2 ani si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. Condamnatul nu a fost gasit pentru punerea in executare…

- Un adolescent a fost injughiat, miercuri, pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii i-au gasit in scurt timp si i-au ridicat pe cei doi agresori si au intocmit dosar penal in acest…