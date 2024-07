Raul Calmațui, un afluent al Dunarii, a secat complet pe raza comunei Smeeni din județul Buzau, provocand ingrijorare profunda in randul autoritaților locale și al locuitorilor. Seceta prelungita și canicula, combinate cu irigațiile ilegale, au dus la aceasta situație alarmanta care afecteaza grav fauna și flora din zona. Primarul comunei Smeeni, Andrei Ion, a sesizat […] The post Un afluent al Dunarii a secat complet! Primar: Din cauza secetei și a irigațiilor ilegale appeared first on Puterea.ro .