Un barbat din Afganistan care trebuia expulzat deoarece și-a declarat apartenența la Mișcarea Talibana a evadat din Centrul de cazare a strainilor din localitatea aradeana Horia. Poliția a instituit filtre și il cauta acum. Numeroase forțe de ordine il cauta pe afganul disparut de sub nasul autoritaților, din Centrul pentru straini, care aparține Inspectoratului pentru […]