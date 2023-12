Un afacerist din Remetea construiește în satul natal fabrici și un aeroport, din banii Budapestei In 2019, politicienii au prezis marea prosperitate economica a regiunii Remetea, cand Attila Balazs, un miliardar din partea locului, a cumparat fabrica de lapte praf care este simbolul satului. Antreprenorul a venit cu un plan pentru un aeroport privat, despre care s-a zvonit și el sa duca la redresarea intregii regiuni și la o dezvoltare economica care ar putea stopa plecarea tinerilor, relateaza Transtelex . Langa fabrica de lapte praf au fost planificate mai multe fabrici și unitați de producție, ba chiar și un hotel de cinci stele. Guvernul ungar a investit 37 de miliarde de forinți in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

