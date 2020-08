Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani, din judetul Ilfov, a murit in judetul Tulcea, in timp ce se deplasa cu o ambarcatiune pe Dunare, in zona Chilia, iar la un moment dat s-a lovit de ramurile unor arbori aflati in apropierea malului.

- Un barbat de 49 de ani din judetul Vrancea a murit dupa ce caruta in care se afla a fost surprinsa de o viitura formata pe raul Zabala, potrivit news.ro.Potrivit ISU Vrancea, incidentul a avut loc vineri noapte. Prin apel la 112 a fost anuntat faptul ca o persoana s-ar fi rasturnat…

- Un barbat de 35 de ani a murit inecat, noaptea trecuta, dupa ce s-a dat cu skijet-ul pe Canalul Plantelor din Giurgiu. O femeie de 30 de ani, cazuta și ea in apa, a fost salvata de pompieri. La fața...

- Un barbat și o femeie din județul Suceava, confirmați cu Covid-19, au murit in data de 8 iunie, a transmis, marți seara, Grupul de Comunicare Strategica. Numarul persoanelor infectate cu Covid-19 din județul Suceava care au decedat este de 233.Este vorba despre un barbat in varsta de 69 ani, ...

- Informare de presa Sursa: INSP * Deces nr. 1306 - Barbat, 67 ani, judetul Bacau. Data confirmare: 06.05.2020. Data deces: 05.06.2020. Comorbiditati: boala cardiaca. * Deces nr. 1307 - Barbat, 51 ani, judetul Ilfov. Data confirmarii: 16.05.2020. Data deces: 04.06.2020. Comorbiditati: obezitate, boala…

- Un barbat de 70 de ani din Argeș a murit duminica seara ars, dupa ce casa i-a fost cuprinsa de un incendiu, informeaza Mediafax.Incendiul a izbucnit la o casa din comuna Harsești. Proprietarul in varsta de 70 de ani a fost scos din casa de catre un vecin, iar pompierii l-au gasit cu…