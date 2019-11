Stiri pe aceeasi tema

- Politia malteza l-a arestat miercuri pe unul din cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, potrivit unor surse citate de Reuters. Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost retinut dupa ce politia…

- Un barbat suspectat ca a jucat rolul de intermediar intre comanditar si persoanele acuzate de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in Malta, in 2017, in timp ce ancheta cu privire la coruptie, si care a fost arestat saptamana trecuta a declarat ca-l cunoaste pe comanditar si este pregatit sa-i…

- In data de 06.11.2019, in jurul orei 21:45, ofițerul de serviciu din cadrul Poliției Municipiului Petroșani a fost sesizat de o minora in varsta de 16 ani cu privire la faptul ca, in jurul orei 20:00, in timp ce se afla in spatele cladirii cinematografului din Petroșani, a fost abordata de un barbat…

- In data de 13.08.2019, Poliția Municipiului Zalau a fost sesizata de catre un barbat de 49 ani, din Zalau, cu privire la faptul in noaptea de 11/12.08.2019, in jurul orei 00,30, in timp ce se afla in zona Astralis din municipiu, o persoana necunoscuta, care avea fața acoperita, l-a lovit, dupa care…