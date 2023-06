Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 16 ani din Turcia a fost arestat si incarcerat marti seara pentru ca i-a desenat o mustata presedintelui Recep Tayyip Erdogan pe unul dintre afisele sale de campanie, relateaza presa turca.

- Cu puțin timp inaintea rezultatelor finale ale alegerilor prezidențiale din Turcia, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj de felicitare președintelui reales, Recep Erdogan:” Turcia ramane unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai Romaniei! Realegerea…

- Turcii se pregatesc sa-si aleaga liderul, duminica, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, in urma unei campanii marcate de atacuri intre cele doua tabere, iar in pofida faptului ca seful in exercitiu al statului Recep Tayyip Erdogan are un avans, cele aproximativ 8,3 milioane de alegatori…

- Autobuzul de campanie al lui Ekrem Imamoglu, opozant al președintelui turc Erdogan, a fost atacat cu pietre. Șapte persoane au ajuns in spital. Concomitent, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a atacat ieri pe principalul sau rival in alegerile

- Presedintele islamist al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a atacat duminica pe principalul sau rival in alegerile de duminica viitoare, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, numindu-l 'betiv' si 'necredincios', la cel mai mare miting din campania electorala cu o saptamana inainte de alegeri, potrivit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, isi continua campania electorala intr-o masura limitata din cauza problemelor de sanatate. Masura vine in condițiile in care Erdogan desfasoara o campanie electorala intensa inainte de alegerile parlamentare și prezidențiale din 14 mai si are de obicei cate…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a anulat miercuri și joi mitingurile de campanie programate din motive de sanatate, cu puțin timp inainte de alegerile prezidențiale și parlamentare din 14 mai, informeaza Rador."Astazi, ma voi odihni acasa la sfaturile medicilor mei", a scris Erdogan pe…

- Turcia a condamnat miercuri confruntarile produse la moscheea Al-Aqsa din Ierusalim, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan apreciind ca Israelul a depasit "linia rosie", potrivit AFP. "Turcia nu poate sa ramana tacuta in fata acestor atacuri. Lipsa de pietate fata de moscheea Al-Aqsa este linia noastra…