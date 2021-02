Stiri pe aceeasi tema

- Marți 16 februarie a.c., in jurul orelor 16.00, polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica, care desfașurau activitați de menținere a ordinii și liniștii publice in zona Colegiului Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau, au observat pe traseul de afluire/defluire al elevilor, respectiv intrarea/ieșirea…

- In perioada 31 decembrie 2020-01 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, impreuna cu jandarmi si politisti locali au desfasurat actiuni pe raza intregului judet. S-a actionat pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea și combaterea…

- In ultimele 48 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, echipe mixte formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, jandarmi și polițiști locali, au acționat pentru verificarea respectarii modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri…

- La nivel național este in vigoare o atenționare meteorologica Cod Galben emisa de Administrația Naționala de Meteorologie ce vizeaza precipitații abundente cantitativ, predominant ploi, lapovița și ninsori. Astfel, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau atrag atentia…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe raza judetului pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. La data de 28 noiembrie a.c, politistii rutieri din Bacau au depistat,…

- Agent sef principal de politie Crimu Sorin este absolvent al Scolii de subofiteri din Slatina, promotia 1992. A fost repartizat in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, la Postul de Politie Urechesti. Dupa doi ani, politistul si-a continuat activitatea in cadrul Politiei municipiului Onesti,…