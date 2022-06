Un adolescent și-a denunțat tatăl la Poliție. Acesta își atacase soția cu un cuțit Violența in familie, amenințare și incalcarea ordinului de protecție – acestea sunt infracțiunile pentru care a fost arestat un barbat din județul Giurgiu. Cel care a sunat la 112 este copilul celor doi soți, un baiat de 13 ani. Luni dimineața, polițiștii Secției nr.2 Poliție Rurala Comana erau sesizați prin apel 112 de un adolescent de 13 ani, din localitatea Vlad Țepeș, județul Giurgiu, cu privire la faptul ca tatal sau incalca ordinul de protecție și o agreseaza fizic pe mama sa. Echipa operativa a plecat la fața locului, unde a constatat ca sesizarea baiatului se confirma; astfel, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

