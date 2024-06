Stiri pe aceeasi tema

- Un craiovean de 17 ani a sunat, in aceasta dimineata, in jurul orei 5.11, la poliție ca se sinucide. Politistii Sectiei 3 Craiova au fost sesizați de catre tanar ca se afla in zona fostului Siloz, din localitate, unde intentioneaza sa se sinucida. La fața locului s-au deplasat de urgența polițiștii…

- Reprezentantii PNL Arad au depus, duminica, o sesizare la Politie dupa ce pe zeci de masini din oras au fost lipite, pe oglinzile retrovizoare, autocolante electorale pe care sunt tiparite sigla partidului si indemnul pentru a se vota PNL, dar partidul neaga orice implicare si acuza

- Un barbat de 28 de ani a cazut sambata de pe o schela, in localitatea Iernut, județul Mureș, și a ramas blocat la o inalțime de 15 metri. Pompierii din Mureș au intervenit la o persoana cazuta de pe o schela de 30 metri și blocata pe aceasta, in localitatea Iernut. La fata locului sunt pompierii militari…

- Oportunitați imobiliare in Centrul BucureștiuluiIn centrul Bucureștiului, casele interbelice sunt scoase la vanzare la prețuri care pot fi mai mici decat cele ale apartamentelor noi din aceleași zone. Aceste locuințe, construite cu mai bine de 100 de ani in urma, necesita investiții considerabile pentru…

- O femeie in varsta de 31 de ani, nascuta in Iran, s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din sectorul 6 al Capitalei, potrivit unor surse judiciare. Femeia s-a aruncat de la etajul 11, de pe un bloc din incinta complexului Exigent, situat pe Bulevardul Timșoara, din Sectorul 6. „La data de 8 aprilie…

- Proiectul Universitații din Craiova „Construire bazin inot, spații activitați sportive recreative și amenajari auxiliare” primește finanțare de la Ministerul Educației prin Planul Național de Redresare și Reziliența.Grantul, in valoare de opt milioane de euro, prevede construirea unui complex sportiv,…

- 45 de persoane au murit, joi, in Africa de Sud, dupa ce un autobuz a cazut de pe un pod, de la 50 de metri inalțime. Singurul supraviețuitor este un copil de opt ani care a fost dus la spital cu rani grave, relateaza The Guardian. Un copil de opt ani a fost singurul supraviețuitor […] Articolul 45 de…

- Patru persoane au murit joi, luate de mare, pe coasta de nord-vest si nord-est a Spaniei, maturata de rafale violente de vant si valuri de mai multi metri inaltime, relateaza AFP. ”Doi morti, dupa ce au cazut in mare la Muros del Nalon si Cudillero”, a anuntat intr-un comunicat Serviciul de Urgenta…