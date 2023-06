Stiri pe aceeasi tema

- "Bateria nucleara KN-9 reprezinta o sursa de energie pentru o perioada intelingata de timp si functioneaza dupa principiul iradierii unui material electric.,", explica adolescentul.Este invenția lui Vladimir Virzob, adolescentul care vrea sa descopere tainele științei și studiul energeticii nucleare.…

- Noua localitați și un cartier din orașul Herson au fost complet sau parțial inundate in sudul Ucrainei ca urmare a aruncarii in aer a barajului hidrocentralei Kahovka.Un oficial din administrația Herson, Oleksandr Prokudin, a spus pe Telegram: CITESTE SI Tranzacție-record pe piața imobiliara:…

- Un adolescent roman a fost arestat pentru crima in Germania. El face parte dntr-un grup arestat sambata, la Berlin, la patru zile dupa moartea violenta a unui barbat intr-o parcare de la marginea capitalei. Doi dintre tinerii reținuți sunt chiar copiii victimei, scrie Ziare.com. Barbatul de 40 de ani…

- Crima șocanta in Berlin! Un barbat de 40 de ani a fost impușcat mortal intr-o parcare din vestul capitalei Germaniei, chiar de catre copiii lui... The post Adolescent roman, arestat in Berlin dupa ce și-a ajutat niște prieteni sa-și execute propriul tata appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Crima a șocat Berlinul! Adolescent roman arestat dupa ce a ajutat doi prieteni sa-și omoare tatalCrima șocanta in Berlin! Un barbat de 40 de ani a fost impușcat mortal intr-o parcare din vestul capitalei Germaniei, chiar de catre copiii lui și prietenii acestora. Printre calai s-ar afla și un adolescent…

- Crima șocanta in Berlin! Un barbat de 40 de ani a fost impușcat mortal intr-o parcare din vestul capitalei Germaniei, chiar de catre copiii lui și prietenii acestora. Printre calai s-ar afla și un adolescent roman, in varsta de 17 ani.

- O fata de 14 ani, fratele ei de 16 ani, iubita lui de 15 ani și un adolescent roman de 17 ani au fost arestați sambata, la Berlin, la patru zile dupa moartea violenta a unui barbat sirian la marginea capitalei germane, primii doi fiind chiar copiii acestuia.

- Baiatul roman a intrat in atenția poliției din Austria la varsta de 13 ani, cand a jefuit doi taximetriști. Varsta l-a scapat de inchisoare pana acum. Intre timp a implinit 14 ani și a comis o noua infracțiune pentru care va raspunde.