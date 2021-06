Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Danceni. Un lup se plimba liber pe strazi dupa ce a evadat in aceasta noapte dintr-un adapost. Acesta a ajuns in atenția satenilor ieri, despre acest fapt fiind sesizata și primarița, Victoria Butuc-Guranda, care a venit cu mai multe detalii intr-o postare pe facebook. Lupul ar fi petrecut…

- Cozonacul ramane preparatul vedeta al sarbatorilor in familia Ropcea, fie ca e Craciun, fie ca este Paște, iar Randi așteapta cu mare bucurie nu doar sa il manance, dar sa il și pregateasca.

- Agenția Mediafax i-a cerut parintelui catolic Francisc Doboș, neconvențional, plin de umor, efervescent, sa imparta bucuria Invierii cu noi. Plin de „metafore cu drojdie”, parintele ne „invața” sa vedem binele cu frumosul, lumina, sa traim Invierea, nu doar s-o povestim. Relatam in cele ce urmeaza…

- Constructia catedralei Mitropolitane Adormirea Maicii Domnului s-a facut intre anii 1923-1933.Episcopul Nicolae Ivan cand a ajuns la Cluj in 1921, de la Sibiu, cu o valiza și se spune ca a locuit intr-un vagon din Gara Cluj, pana cand consilierii au reușit sa trateze cu statul pentru a obținut un loc…

- Un nou design de elicopter a fost proiectat cu ajutorul inginerilor romani. Este vorba de un elicopter cu aripi, care poate atinge o viteza de 400 km/h. Conceptul este numit Racer. Fuselajul central a fost fabricat in Romania, va fi livrat in Germania saptamana viitoare, iar ulterior va ajunge in Franța…

- Un accident mortal s-a petrecut in cursul nopții trecute in comuna Maciuca din Valcea. Duminica dimineața, un cetațean a anunțat la 112 ca a vazut o mașina rasturnata in satul Botorani și doua victime incarcerate inconștiente. „La fața locului au fost trimise trei echipaje de la Garda de Intervenție…

- ​Campionatul Mondial de motociclism viteza a facut "un pas mare spre o revenire în Ungaria începând din 2023, odata cu semnarea unui acord pentru organizarea unui nou circuit în apropiere de Debrecen", au anuntat, joi, responsabilii campionatului pe contul de Twitter,…