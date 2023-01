Un adolescent in varsta de 17 ani a fost victima unui accident dramatic la o sala de fitness din Capitala, dupa ce un aparat de 200 de kilograme s-a prabușit peste el și l-a lovit in zona capului. Tanarul se afla la o sala pe care o frecventa de doua luni cand aparatul la care […] The post Un adolescent, la un pas de moarte intr-o sala de fitness din București: ”Mi-a cazut in cap o bara de 200 kg” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .