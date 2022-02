Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani s-a inecat, sambata seara, la un centru termal din Balotesti, victima fiind supusa fara succes manevrelor de resuscitare, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov.

- Un tanar in varsta de 22 de ani din județul Olt a fost arestat la domiciliu pentru acuzații de șantaj, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 1.100 de lire sterline de la adolescent in varsta de 15 ani pe care l-ar fi amenintat.

- Un fost elev, in varsta de 18 ani, al unei scoli ortodoxe ruse „s-a detonat” luni in aceasta institutie, langa o manastire, la Serpuhov, la aproximativ 100 de kilometri sud de Moscova, ranind cel putin o alta persoana in varsta de 15 ani, a anuntat politia, relateaza AFP.

- Accident șocant la Galați! Un elev, in varsta de 11 ani, a fost lovit cu mașina, chiar in timp ce incerca sa traverseze strada, pe trecerea de pietoni, de catre un adolescent in varsta de 16 ani. Mai mult decat atat, cel din urma a fugit imediat de la fața locului. Iata cum s-a intamplat totul și cum…

- Atunci cand au observat ca micuțul s-a inecat cu balonul, parinții au fugit cu copilul la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava, relateaza Obiectiv de Suceava Acesta a intrat in stop cardio-respirator, a fost resuscitat, iar medicii au reușit sa il stabilizeze. Ulterior…

- Un batran in varsta de 60 de ani a fost amenințat cu cuțitul de catre un tanar de 16 ani, dupa ce l-a rugat sa iși adune mancarea pe care a dat-o pe jos. Barbatul s-a speriat și a cerut imediat ajutorul oamenilor legii, astfel ca in acest moment tanarul este cercetat de Poliție. Mai mult decat atat,…