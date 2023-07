Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 17 ani , venit la o scoala de vara a uneia dintre universitatile din Iasi, a murit dupa ce a fumat foarte mult si a consumat patru doze cu bautura energizanta."Este absolut regretabil ca la 17 ani, unui copil, unui tanar cu viitorul in devenire, un astfel de eveniment sa ii curme…

- Un elev de 17 ani, venit la o scoala de vara a uneia dintre universitatile din Iasi, a murit dupa ce a fumat foarte mult si a consumat bautura energizanta.Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca a fost primita solicitare prin 112 pentru un baiat care a suferit un infarct. „Un apel prin…

- Un elev in varsta de 17 ani, venit la o scoala de vara a uneia dintre universitatile din Iasi, a murit dupa ce a fumat foarte mult si a consumat mai multe doze cu bautura energizanta. Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca a fost primita o solicitare prin Serviciul de Urgente 112 pentru…

- Un elev in varsta de 17 ani, venit intr-o tabara de vara organizata la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, a murit in noaptea de miercuri spre joi dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. Potrivit medicilor ieșeni, din anamneza și din declaratiile colegilor a reieșit ca tanarul consumase…

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca a fost primita o solicitare prin Serviciul de Urgente 112 pentru un baiat care a suferit un infarct."Un apel prin 112 ne-a anuntat despre un tanar de 17 ani aflat intr-o tabara de vara in Iasi, intr-un camin studentesc, devenit inconstient. A fost…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza in luna iulie 2023, 12 școli de vara gratuite, dedicate elevilor de liceu. 11 școli de vara sunt finanțate din Proiectul privind Invațamantul Secundar (ROSE), de catre Banca Internaționala de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondiala),…

- Artistul de muzica populara Petrica Vița a murit astazi, la șase ani de cand a fost diagnosticat cu cancer de piele. De atunci, Petrica Vița s-a aflat sub tratament, insa, recent, boala s-a agravat și familia cerea ajutor pentru un tratament in Viena, care le dadea tuturor speranțe. Din pacate, maestrul…

- Medicii de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon" din Iasi atrag atentia asupra consumului de substante din surse care nu pot fi verificate, ce aduce lunar in spital cel putin o persoana in coma si cu sanse mari de a-si pierde viata. Un astfel de caz a fost inregistrat in urma cu doua zile, cand un barbat…