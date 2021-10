Stiri pe aceeasi tema

- Valul IV al pandemiei de coronavirus face din ce in ce mai multe victime in țara noastra. Atat numarul cazurilor de infectari, cat și numarul cazurilor de decese a crescut alarmant și ingrijorator. In ultimele 24 de ore, doua tinere, de 22, respectiv 26 de ani, au murit din cauza Covid-19. Una dintre…

- In județul Vrancea, in data de 11 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 839 persoane in carantina la domiciliu; 170 persoane in izolare la domiciliu; 74 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- O femeie de 51 de ani din Bucuresti, vaccinata anti-COVID cu schema completa, a murit in Spitalul Judetean Buzau, unde fusese internata pe un loc la Terapie Intensiva. Surse medicale au precizat ca femeia de 51 de ani, din Bucuresti, avea hipertensiune arteriala si obezitate si fusese infectata cu SARS-CoV-2.…

- Caz șocant la Sibiu! Un barbat s-a stins din viața dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc. Culmea, barbatul era vaccinat impotriva SARS-CoV-2 cu schema completa. In ultimele 24 de ore, s-au mai inregistrat doua decese din cauza coronavirusului,…

- O femeie in varsta de 85 de ani, din Cluj-Napoca, a murit in noaptea de joi spre vineri la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Aceasta a fost internata dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Clujeanca a fost internata in urma cu cateva zile, fiind confirmata pozitiv la COVID-19. Aceasta avea și…

- 5.643 de persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore cu unul dintre serurile anti-Covid disponibile in Romania. Dintre acestea, 3.406 s-au imunizat cu prima doza, iar 2.237 cu a doua doza, potrivit unei informari transmise, duminica, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Aproape 400 de romani vaccinați impotriva coronavirusului au murit in valul III (februarie-mai) dupa ce au fost testați pozitiv cu Covid-19, potrivit unui studiu prezentat marți de medicul Valeriu Gheorghița, coordonator al campaniei de vaccinare. Cercetarea indica faptul ca dupa 14 zile…

- Valeriu Gheorghita: 19 persoane infectate cu varianta Delta au murit, iar una dintre ele era vaccinata cu schema completa. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, o crestere a numarului cazurilor de infectare cu tulpina Delta la persoane sub 40 de ani, precizand…