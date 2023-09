Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni anunța dispariția unei adolescente de 14 ani. Minora Moldovan Ramona-Sofia a plecat de la domiciliul din Cluj-Napoca duminica, in jurul orei 19:00 și nu a mai revenit.„La data de 3 septembrie a.c, in jurul orei 23.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul…

- Pavel Adriana-Elena a plecat de la domiciliul sau din Campia Turzii, județul Cluj, duminica, 20 august, in jurul orei 09.00. De atunci nu a mai fost vazuta.Familia a cerut ajutorul autoritaților și al cetațenilor pentru gasirea femeii.„La data de 20 august a.c, in jurul orei 12.00, Poliția municipiului…

- Sambata seara polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurala Marginea, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control autoturismul care se deplasa pe strada Voievodului din comuna Sucevița condus de catre un minor de 16 ani, care se afla singur in autovehicul. S-a…

- Astazi, in jurul orei 14.00, polițiștii clujeni au fost nevoiți sa foloseasca armele pentru a opri un barbat in varsta de 37 de ani, banuit de trafic de minori și talharie, care a incercat sa fuga de autoritați. La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala…

- La data de 11 iunie 2023, politistii ieseni au fost sesizati despre faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 13.00, Popa Ionut Valentin, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliul din comuna Lespezi si nu a mai revenit pana in prezent. In momentul plecarii era imbracat cu blugi negri, un tricou negru…

- UPDATE: Minorul a fost identificat in apropierea locuinței. Din primele verificari, acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Știrea inițiala: Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Baraboi Edward Andrei, in varsta de 13 ani, din Bacau. La data de 09 iunie a.c.,…

- La data de 08 iunie 2023, in jurul orei 15:50, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre un reprezentant al D.G.A.S.P.C. cu privire la faptul ca, in jurul orei 15:45, in timp ce se afla impreuna cu minora CODOBA LARISA ALEXANDRA de 17 ani (foto), din Lupeni, la Centrul de Sanatate Mintala…

- Polițiștii din Vișeu de Sus, au fost sesizați prin apel 112 in aceasta dimineața, in jurul orei 5, de catre o femeie de 35 de ani din oraș, cu privire la faptul ca, in jurul orei 04.47, in timp ce iși desfașura activitatea in incinta unui local, ar fi fost amenințata cu un cuțit de […]