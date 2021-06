Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de doar 14 ani, din comuna Deleni, a decis sa incheie socotelile cu viata, spanzurandu-se de ciresul din spatele casei. Tragedia a avut loc joi dimineata, iar cel care l-a gasit pe baiat atarnand de streang a fost chiar tatal sau.

- Simona Lazar, o femeie din Buzau, in varsta de 40 de ani, a fost gasita moarta, in propria mașina, dupa ce fusese data disparuta cu cateva zile in urma. Cadavrul a fost descoperit in autoturismul ce era parcat intr-o zona necirculata a orașului. Femeia lucra ca infirmiera la secția ATI a Spitalului…

- Atac armat in statul american Colorado. Un individ a deschis focul in timpul unei petreceri unde a ucis sase persoane apoi s-a sinucis. Tragedia a avut loc intr-un parc de rulote din orasul Colorado Springs, unde mai multe familii erau adunate pentru a sarbatori o zi aniversara.

- Celulita reprezinta pentru femei un dusman din dubla perspectiva: estetica, pentru ca deranjeaza aspectul general si de sanatate, pentru ca orice inflamatie a tesutului celular subcutanat poate favoriza aparitia unor complicatii. Avand in vedere ca in ultimii doi ani ne confruntam cu o pandemie care…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler , crede ca in Romania numarul infecțiilor este de 4 ori mai mare decat cel raportat, adica 20.000. Beatrice Mahler a spus la Digi24, raspunzand unei intrebari, ca, in opinia sa, in Romania sunt cu 4 ori mai multe cazuri de…

- Dupa ce un tanar din Vaslui, care facea dializa, a murit la 48 de ore dupa rapelul cu Pfizer, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a atras atenția ca pacienții cu boli renali, care, de regula, sufera și de alte afecțiuni medicale, au nevoie de un triaj medical riguros…