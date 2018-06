Un adolescent din Teleorman a murit dupa ce i s-a facut rau la banchet

Stiri pe aceeasi tema

- Un elev al unei scoli din Alexandria, judetul Teleorman, in varsta de 14 ani, a murit in timp ce se afla la banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Baiatul ar fi acuzat in ultima vreme dureri in jurul toracelui, dar medicii au dat asigurari parintilor ca sunt afectiuni normale cresterii, scrie Mediafax.…

- Cateva clipe de distractie i-au adus moartea unui adolescent din Gorj, dupa o cursa intr-o tiribomba. Baiatul a lesinat la final si, in ciuda manevrelor de resuscitare, a murit la spital. Tanarul era in grija statului de cinci ani si se distra impreuna cu cativa prieteni la zilele orasului Targu Jiu.…

- Vietile a trei fete au fost curmate in cateva clipe, in urma unui accident infiorator, produs in cursul noptii de sambata spre duminica, in judetul Teleorman. Unica supravietuitoare este o tanara in varsta de 19 ani, care a ajuns la spital. Masina implicata in accident, in care se aflau cele patru fete,…

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, Planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, o persoana decedand. Opt persoane care au fost ranite sunt constiente si stabile hemodinamic, dar prezinta multiple traumatisme. Doua dintre victime…