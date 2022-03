Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de la o sectie din judetul Prahova este cercetat disciplinar si in cazul sau a fost deschis dosar penal dupa ce o femeie a reclamat ca fiul sau a fost batut de agenti. Acuzatiile la adresa politistului sunt de purtare abuziva.

- Un agent al Poliției de Frontiera dintr-o localitate din Prahova a fost grav ranit, dupa ce un autoturism l-a lovit condus de un tanar l-a lovit. Incidentul a avut loc in localitatea Bucov, pe Drumul Național 1B. Polițist de Frontiera, lovit de un tanar cu BMW Agentul ii facea semne șoferului sa opreasca…

- Incident grav, miercuri dimineața, in Piața 700 din Timișoara. Un tanar de aproximativ 17 ani, elev la liceul Energetic, a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat de o fata. Baiatul s-ar fi certat cu un altul, iar fata a intervenit.

- Un politist aflat la volanul unei autospeciale de politie a lovit, luni seara, o tanara de 21 de ani in localitatea Agnita, judetul Sibiu. Tanara traversa strada, iar in urma accidentului a decedat. Agentul este cercetat penal pentru accident, dar s-a demarat si o verificare interna, barbatul fiind…

- Un tanar de 15 ani a fost recuperat de salvamontiștii din Bușteni, județul Prahova, dupa ce a cazut cu ATV-ul 10 metri intr-o rapa și a suferit o fractura deschisa la un picior. Baiatul a fost preluat cu targa si dus pana la un echipaj SMURD care l-a transportat la spital. Potrivit reprezentanților…

- Un profesor de la o unitate de invatamant din judetul Arges este cercetat penal pentru purtare abuziva, dupa ce parintii unei eleve l au acuzat ca le a abuzat emotional copilul. Parintii copilului au pus la dispozitia Inspectoratului Scolar Arges si a conducerii scolii un dialog online intre eleva si…