Un adolescent din Neamț a furat pensia bunicii sale ca să joace la păcănele Un adolescent de 18 ani, din județul Neamț, s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat pensia bunicii ca sa joace banii la pacanele. El a sustras din casa suma de 12.000 de lei, sperand ca va da lovitura la pacanele și ca iși va dubla suma. Astfel, se gandea ca va putea pune inapoi și banii „imrumutați”, inainte sa le fie observata lipsa. Doar ca a pierdut toți banii in cateva ore și imediat s-a gandit la un plan B. I-a spus bunicii ca a fost atacat, lovit și jefuit pe o strada din Targu Neamț, iar femeia a sunat imediat la 112. Mai mult, ca sa fie convingator, baiatul le-a aratat polițiștilor chiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

